Матч Шахтер – Динамо Киев в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27 состоится 27 октября во Львове на стадионе Арена Львов.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Динамо Киев: где смотреть и кто покажет игру горняков и бело-синих в Кубке Украины по футболу, рассказывают Факты ICTV.

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Шахтер – Динамо Киев: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Динамо Киев в прямом эфире на платформе УПЛ.ТБ.

В частности, матч Шахтер – Динамо покажут бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Кроме того, трансляция матча Кубка Украины будет доступна на ряде платформ, в частности MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Vodafone TV, Lifecell TV, YouTv, Omega TV, УКРАЇНСЬКЕ ТБ.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с 36-летним Виктором Копиевским из Кропивницкого. Ему будут ассистировать Семен Шлончак и Виктор Нижник. Резервным арбитром назначен Дмитрий Евтухов.

За систему VAR будет отвечать Алексей Деревинский, которому будет помогать Николай Балакин.

В последних пяти встречах Шахтер одержал три победы над Динамо, одна из них была в финале Кубка Украины после серии пенальти в 2025 году. Еще один матч завершился в пользу бело-синих, а в другом команды сыграли вничью.