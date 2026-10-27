В ночь на 27 октября российские войска атаковали Украину 16 баллистическими ракетами и более чем 280 беспилотниками. Удары были нанесены в основном по энергетическим объектам, логистике и городской инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по университетскому кампусу в Киеве: что известно

По словам Зеленского, в результате российского удара по университетскому кампусу и территории вокруг него пострадали 12 человек. Среди них — пять студентов и сотрудников учебного заведения.

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Президент подчеркнул, что российские военные повторно применили баллистические ракеты, когда на месте первого удара уже работали экстренные службы. Спасатели и медики в это время помогали пострадавшим и ликвидировали последствия обстрела.

По словам президента, в общей сложности за ночь российские войска применили против Украины 16 баллистических ракет и более 280 дронов.

В Киеве зафиксировали попадания, в частности по Южному мосту. Зеленский назвал это серьезной эскалацией российских ударов по украинской логистике.

Кроме столицы, под атаками оказались Киевская, Винницкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Херсонская и Черновицкая области.

По словам главы государства, основными целями российских ударов остаются энергетические объекты, логистическая и городская инфраструктура.

Зеленский о задержках с поставками ракет для Patriot Президент Владимир Зеленский заявил, что длительные задержки с поставками Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS напрямую влияют на способность защищать украинские города и инфраструктуру от российских ударов. По его словам, в последнее время поставки отдельных пакетов помощи искусственно затягиваются, чем пользуется Россия, продолжая ежедневные атаки. — Каждая такая задержка — это новый российский удар по тому или иному объекту, — подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что Россия постоянно предпринимает новые шаги по эскалации конфликта, поэтому Украине нужны не только дополнительные средства противовоздушной обороны, но и своевременное поступление уже согласованной помощи. Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию и обеспечить реальную поддержку Украины, чтобы остановить российские удары, защитить людей и приблизить мир.

Напомним, что поздно вечером 26 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Одно из попаданий зафиксировали возле общежития университета в Деснянском районе.

По словам мэра Виталия Кличко, в здании общежития выбило окна.

Кроме того, российский обстрел задел машину скорой помощи, которая ехала на вызов. Пострадали парамедик и медицинский техник скорой помощи, а сама машина получила повреждения.

В Днепровском районе взрывная волна повредила два медицинских учреждения. В одном из них выбило окна реанимационного отделения, в другом — окна двух отделений. Пациенты и медицинский персонал не пострадали.