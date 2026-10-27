Волонтер и общественный деятель Даша Астафьева рассказала, как стала чтецом Радиодиктанта национального единства в 2026 году.

Об участии в проекте Радиодиктант 2026 Даша Астафьева рассказала в эфире программы Сніданок з 1+1.

Даша Астафьева рассказала, как ее пригласили читать Радиодиктант 2026

По словам Даши Астафьевой, она не ожидала официального приглашения от организаторов Радиодиктанта 2026, а решила открыто поделиться своим стремлением с подписчиками.

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— Я такой человек, что мне предлагать не надо, я сама предложила себя в Threads. Просто озвучила свою маленькую мечту и сказала, что в этом году у меня есть маленькая мечта — прочитать Радиодиктант, — поделилась Астафьева.

Пользователи Threads активно поддержали инициативу Астафьевой и начали активно отмечать и предлагать телеканалу Суспільне рассмотреть ее кандидатуру для Радиодиктанта.

Команда Суспільного среагировала на волну поддержки и связалась с Дашей Астафьевой прямо во время ее ежедневных дел.

— Несколько месяцев назад со мной связалось Суспільне, это было очень смешно. Был яркий, солнечный день, я выгуливала свою птицу Патрика и собачек. И тут нам звонят по телефону, это был видеозвонок. И я на плече с Патриком, мы искренне радовались, Патрик со мной смеялся, поддерживал меня, – эмоционально вспомнила Даша Астафьева.

Напомним, что в этом году Даша Астафьева читает текст Радиодиктанта национального единства в дуэте с победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым.

Автором текста диктанта под названием Лист, який не закінчується стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

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