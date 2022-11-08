Ноябрь, 08 в 12:47

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров остаются независимыми фигурами в России.

Влияет на это, в частности, то, что президент РФ Владимир Путин зависим от их сил в Украине, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

В обществе даже сформировалось представление, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может занять позицию во власти РФ.

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Так, российские журналисты все чаще интересуются амбициями Пригожина по поводу его планов в Кремле, хотя тот неоднократно уже эти версии отрицал.

– Такие дискуссии очень отличны от устоявшегося на протяжении десятилетий мнения, что Путин является единственным жизнеспособным лидером России, – считают в ISW.

В Институте изучения войны не исключают, что Пригожин поддерживает связь с ключевыми чиновниками Кремля.

По неофициальной информации, владелец ЧВК Вагнера встречался с главой администрации Путина Антоном Вайно и якобы обсуждал с ним негативное влияние главы Кремля на российскую военную кампанию и неприязненное отношение к высшему военному командованию РФ.

В то же время в ISW считают, что саркастическим заявлением о том, что “Россия вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться” в выборы в США, Пригожин стремится выдавать себя за сильного российского лидера.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров тем временем на фоне российского вторжения в Украину пытается нарастить бизнес-возможности на оккупированных территориях, а также, как и Пригожин, работает над подрывом представления о Вооруженных силах России.

К примеру, 7 ноября Рамзан Кадыров анонсировал предоставление военной техники доверенному подразделению в оккупированной Донецкой области.

К слову, владелец ЧВК Вагнера обеспечивал четырьмя внедорожниками 126 батальон береговой обороны Черноморского флота РФ, “чтобы помочь им держать линию фронта в Херсонской области”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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