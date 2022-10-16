Октябрь, 16 в 13:23

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить силы своей ЧВК от обычных сил Минобороны РФ.

Такую версию выдвинули аналитики Института изучения войны (ISW) в своей свежей сводке.

В частности, специалисты обратили внимание, что Telegram-канал, связанный с ЧВК Вагнера, обнародовал информацию о том, что руководство группы решило передать четыре внедорожника 126 батальону береговой обороны Черноморского флота РФ, чтобы помочь им держать линию фронта в Херсонской области.

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Такой жест Евгений Пригожин сделал в ответ на жалобы, которые представители батальона записали на видео.

На опубликованных в соцсетях кадрах оккупанты из 126 батальона береговой обороны жаловались, что воюют в Херсонской области с первого дня вторжения без перерывов и ротаций, а противостоять “давлению” ВСУ вынуждены, имея лишь один БТР на 80 человек, что значительно ограничивает их маневренность.

В Институте изучения войны считают, что передача такого оборудования подразделению обычных российских сухопутных сил может быть скрытой критикой явной несостоятельности Минобороны РФ обеспечить потребности своих солдат.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

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