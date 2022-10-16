Владелец ЧВК Вагнера активно пытается выслужиться перед Путиным – ISW
Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить силы своей ЧВК от обычных сил Минобороны РФ.
Такую версию выдвинули аналитики Института изучения войны (ISW) в своей свежей сводке.
В частности, специалисты обратили внимание, что Telegram-канал, связанный с ЧВК Вагнера, обнародовал информацию о том, что руководство группы решило передать четыре внедорожника 126 батальону береговой обороны Черноморского флота РФ, чтобы помочь им держать линию фронта в Херсонской области.
Такой жест Евгений Пригожин сделал в ответ на жалобы, которые представители батальона записали на видео.
На опубликованных в соцсетях кадрах оккупанты из 126 батальона береговой обороны жаловались, что воюют в Херсонской области с первого дня вторжения без перерывов и ротаций, а противостоять “давлению” ВСУ вынуждены, имея лишь один БТР на 80 человек, что значительно ограничивает их маневренность.
В Институте изучения войны считают, что передача такого оборудования подразделению обычных российских сухопутных сил может быть скрытой критикой явной несостоятельности Минобороны РФ обеспечить потребности своих солдат.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.