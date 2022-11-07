Хирургически, как мы это умеем: Пригожин признал вмешательство России в американские выборы

Ноябрь, 07 в 17:36

Соратник российского диктатора Евгений Пригожин признал, что влиял на ход выборов в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает издание Russia News, ссылаясь на связанную с Пригожиным пресс-службу.

— Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень, — приводит повара Путина связанная с ним компания Конкорд.

Тема вмешательства РФ в избирательные процессы стала актуальной перед намеченными на 8 ноября промежуточными выборами в Конгресс США.

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8 ноября 2022 года в США состоятся выборы. В них примут участие кандидаты на все 435 мест в Палате представителей и 35 из сотни мест в Сенате, а также будут выбирать губернаторов 39 штатов и территорий страны.

Предвыборные опросы свидетельствуют, что республиканцы после результатов голосования будут почти наверняка контролировать Палату представителей, а шансы в Сенате оцениваются примерно поровну.

Источник: Russia News