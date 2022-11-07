Хирургически, как мы это умеем: Пригожин признал вмешательство России в американские выборы
Соратник российского диктатора Евгений Пригожин признал, что влиял на ход выборов в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщает издание Russia News, ссылаясь на связанную с Пригожиным пресс-службу.
— Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень, — приводит повара Путина связанная с ним компания Конкорд.
Тема вмешательства РФ в избирательные процессы стала актуальной перед намеченными на 8 ноября промежуточными выборами в Конгресс США.
8 ноября 2022 года в США состоятся выборы. В них примут участие кандидаты на все 435 мест в Палате представителей и 35 из сотни мест в Сенате, а также будут выбирать губернаторов 39 штатов и территорий страны.
Предвыборные опросы свидетельствуют, что республиканцы после результатов голосования будут почти наверняка контролировать Палату представителей, а шансы в Сенате оцениваются примерно поровну.
Источник: Russia News