Ноябрь, 10 в 8:34

В органы внутренних дел РФ в городе Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1 тыс. кандидатов для службы.

Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Генштаба ВСУ, РФ намерена перебросить их “служить” на временно оккупированных территориях Украины.

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На химических предприятиях города идет дополнительный сбор средств для поддержки регионального подразделения.

– Это возмущает работников, у которых и так ежемесячно высчитывают средства в поддержку мобилизованных, которые участвуют в войне на территории Украины, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Тем временем российские оккупанты продолжают нести потери на фронте.

По данным украинской стороны, захватчикам даже пришлось передать гражданскую больницу во временно захваченном Джанкое под военный госпиталь.

Известно, что в настоящее время там находится около 800 раненых оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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