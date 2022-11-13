Ноябрь, 13 в 20:33

Некоторые санкции в отношении России могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания любого возможного мирного соглашения с Украиной.

Об этом в интервью Wall Street Journal заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, мирное соглашение между Россией и Украиной может привести к пересмотру санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику.

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– Со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-то условиях, приемлемых для Украины. Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, возможно, считали бы, что некоторые санкции должны остаться в силе, — сказала она.

США и их союзники стремились ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и нажав на ее финансовую систему.

Несмотря на это, в этом году Россия получила огромные доходы от продажи энергоносителей, и Йеллен возглавила усилия Группы семи по установлению верхнего предела цен на российскую нефть в ответ.