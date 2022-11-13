Ноябрь, 13 в 6:30

Отход российских войск из Херсона подрывает среди идеологов в России уверенность в приверженности и способности Владимира Путина выполнять свои военные обещания.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Российский идеолог войны Александр Дугин открыто выступил с критикой Путина, назвав его самодержцем за то, что он не поддержал российскую идеологию, сдав Херсон.

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По словам Дугина, российская идеология определяет ответственность России по защите “российских городов”: Херсона, Белгорода, Курска, Донецка и Симферополя.

Дугин заявил, что самодержец целиком и полностью несет ответственность за спасение своей нации, иначе ему придется столкнуться с судьбой короля дождей — тут отсылка к роману Джеймса Фрейзера Золотая ветвь, в котором король был убит из-за того, что не смог вызвать дождь среди засухи.

Дугин также считает, что командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение уйти из Херсона.

А еще Дугин обвинил администрацию президента в отстаивании фальшивой идеологии из-за боязни приверженности русской идее.

Российский идеолог также считает, что запоздалые военные решение руководства РФ не оказали никакого влияния на ход войны. По мнению Дугина, Россия должна придерживаться русской идеи, а не заниматься “глупым применением ядерного оружия”.