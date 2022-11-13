В Кремле из-за бегства оккупантов из Херсона начался идеологический раскол — ISW
Отход российских войск из Херсона подрывает среди идеологов в России уверенность в приверженности и способности Владимира Путина выполнять свои военные обещания.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.
Российский идеолог войны Александр Дугин открыто выступил с критикой Путина, назвав его самодержцем за то, что он не поддержал российскую идеологию, сдав Херсон.
По словам Дугина, российская идеология определяет ответственность России по защите “российских городов”: Херсона, Белгорода, Курска, Донецка и Симферополя.
Дугин заявил, что самодержец целиком и полностью несет ответственность за спасение своей нации, иначе ему придется столкнуться с судьбой короля дождей — тут отсылка к роману Джеймса Фрейзера Золотая ветвь, в котором король был убит из-за того, что не смог вызвать дождь среди засухи.
Дугин также считает, что командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение уйти из Херсона.
А еще Дугин обвинил администрацию президента в отстаивании фальшивой идеологии из-за боязни приверженности русской идее.
Российский идеолог также считает, что запоздалые военные решение руководства РФ не оказали никакого влияния на ход войны. По мнению Дугина, Россия должна придерживаться русской идеи, а не заниматься “глупым применением ядерного оружия”.