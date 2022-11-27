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Все остановится: российский генерал озвучил новые циничные цели ракетных атак в Украине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Все остановится: российский генерал озвучил новые циничные цели ракетных атак в Украине

После ударов по энергетической инфраструктуре россияне могут заняться уничтожением банковской инфраструктуры страны.

Такие нездоровые фантазии российских террористов озвучил военный преступник и депутат Думы Андрей Гурулев в эфире одного из пропагандистских кремлевских телеканалов.

Он прямо сказал, что оккупанты стремятся посеять хаос, оставить украинцев без средств к существованию и принести как можно больше страданий населению.

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— Вот сейчас работаем по всей энергосистеме. До конца добьем, а дальше есть не только логистика. Есть банковская инфраструктура. Если разгромить центр банковских операций – все стало. Ничего никуда не переведешь, карты не работают, – сказал Гурулев.

Также он призвал бомбить по железнодорожным центрам. Всего в коротком 1,5 минутном отрезке видео, которое распространяется по сети, этот российский генерал наговорил на несколько уголовных дел для суда над террористами из РФ.

Ранее в украинской разведке сообщалось, что для подготовки к очередному массированному ракетному удару по территории Украины России необходима не менее недели. Там подчеркнули, что российские террористы не откажутся от новых атак.

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