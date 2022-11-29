Ноябрь, 29 в 7:10

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия разворачивает войска в Беларуси не потому, что готовится к боевым действиям с территории РБ.

Свои версии на этот счет эксперты обнародовали в своей свежей сводке.

Так, благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте заметно возросло количество российских основных боевых танков.

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То, что в этот белорусский город РФ перебросила еще и 15 зенитно-ракетных комплексов Тор-М2 и 10 единиц неопределенного инженерного оборудования, сообщала и независимая мониторинговая организация The Hajun Project.

По убеждению аналитиков ISW, РФ перебросила технику в Беларусь, вероятно, для обучения своих войск.

В Институте изучения войны уже неоднократно сообщали, что боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, уменьшили обучающий потенциал России.

Поэтому можно предположить, что Россия стала более зависимой от Беларуси.

Еще одна цель, которую преследует Россия, – это информационная операция, рассчитанная на Украину и Запад.

– Кремль, вероятно, стремится использовать развертывание российских войск в Беларуси как информационную операцию для парализации Киева и перенесения украинских сил в столицу, чтобы предотвратить их использование на Юге и Востоке страны, – отмечают эксперты.

В то же время в ISW считают маловероятным тот факт, что белорусские войска будут атаковать Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 279-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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