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Факты / Світ / Росія

100 старых танкеров для обхода нефтяных санкций: FT пишет о формировании Россией “теневого флота”

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
нафтовий танкер
Фото: Depositphotos

Россия, вероятно, закупила уже более 100 устаревших танкеров для формирования так называемого теневого флота, чтобы в обход санкций, которые вступят в силу 5 декабря, транспортировать нефть в Китай, Индию и Турцию, пишет Financial Times со ссылкой на информацию аналитиков.

По оценкам судоходного брокера Braemar, в последнее время увеличилось количество неизвестных покупателей танкеров, которым уже 12-15 лет. Они уверены, что большинство этих судов предназначены для России.

Аналитики компании считают, что в этом году для России закупили 109 различных танкеров, в том числе 29 супертанкеров (VLCC), способных транспортировать более 2 млн баррелей нефти.

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Речь идет также о 31 танкере размером Suezmax, который может перевозить около 1 млн баррелей, и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей).

Эксперты считают, что такой “теневой флот” РФ может снизить влияние санкций, но не решит проблему, поскольку, чтобы поддерживать экспортные потоки, таких танкеров понадобится не менее 240.

С понедельника, 5 декабря, вступят в силу санкции ЕС относительно российской нефти.

2 декабря страны Евросоюза, G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть, транспортируемой по морю, в размере $60 за баррель.

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Источник: Financial Times
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