Декабрь, 03 в 12:12

Паника, охватившая российских военных блогеров из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, демонстрирует уязвимость ракетной кампании РФ.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав настроения, заполонившие сеть в РФ после появления информации о предоставлении странами Запада Украине дополнительных систем ПВО.

Эксперты обратили внимание, что провоенное сообщество РФ начало подвергать сомнению стойкость российской ракетной кампании в долгосрочной перспективе.

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Сразу несколько известных российских блогеров заявили, что “наращивание” западных систем противовоздушной обороны усложняет способность РФ наносить ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Учитывая это, они начали требовать от Кремля ускорить свою ракетную кампанию.

Один из блогеров даже повторил оценки Запада о том, что Россия не добьется значительного эффекта на передовой ракетными ударами, если “не оставит эти глупости и не свернет кампанию в ближайшее время”.

Так же нервничали блогеры, вспоминают в ISW, из-за предоставленных Соединенными Штатами систем HIMARS, которые успешно применяют Вооруженные силы Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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