Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на западные санкции — NYT

Декабрь, 06 в 14:11

Россия продолжает производить высокоточные крылатые ракеты, несмотря на ужесточение западных санкций.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные британской группы по исследованию вооружений Conflict Armament Research.

Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, обнаруженных в Киеве после атаки 23 ноября.

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В отчете отмечается, что, как свидетельствует маркировка на боеприпасах, одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая после сентября.

— То, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, например Х-101, свидетельствует, что она нашла способы приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции. Или у нее были значительные запасы компонентов до начала войны, — отмечают в издании.

В ходе четырех предварительных исследовательских поездок в Киев эксперты выяснили, что почти все современное российское военное снаряжение, например зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры, было сделано с использованием западных полупроводников.

Ранее в украинской разведке заявили, что запасы высокоточных ракет в России упали до критических по многим показателям. Однако в оккупантов есть еще много ракет С-300.