У России еще достаточно Ту-95 для ракетных ударов по Украине – Игнат

Декабрь, 06 в 8:36

Уничтожение двух бомбардировщиков Ту-95 существенно не повлияет на способность РФ наносить новые ракетные удары по Украине, поскольку их еще достаточно на вооружении ВС страны-агрессора.

Об этом заявил в эфире телемарафона на Freeдом спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя взрывы 5 декабря на аэродромах в Энгельсе и Дягилево.

– Самолетов этих достаточно, и не только Ту-95, но и Ту-160. Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, а их у России еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Сам аэродром большой, поэтому ущерб, думаю, минимальный. В то же время это тревожный сигнал для них, – подчеркнул он.

Перед массированной ракетной атакой 5 декабря на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики – Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области – раздались взрывы.

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По предварительным данным, в частности в Энгельсе якобы из-за атаки неизвестного беспилотника повреждены два самолета Ту-195 и ранены два человека, а в Дягилево вспыхнул бензовоз и произошел взрыв, в результате которого погибли трое российских военных.