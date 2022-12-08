Путин настроен на затяжную, изнурительную войну – ISW
Президент РФ Владимир Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления главы Кремля на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека.
– Путин отметил, что “спецоперация” в Украине может быть “длительным процессом”, а “получение” новых территорий является весомым результатом для России, – цитируют слова главы РФ в ISW.
К тому же, добавляют аналитики, в заявлениях Путина на заседании прослеживались откровенно империалистические цели.
– Путин сравнивал себя с Петром I, когда говорил, что “Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал Петр Великий”, – отмечают эксперты.
В ISW напоминают: намерения главы Кремля по затягиванию войны в Украине они прослеживали еще с лета после ужасных неудач российских войск.
Поэтому информационная обусловленность после заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека, считают в Институте изучения войны, принципиально несовместима с какими-либо дискуссиями по прекращению огня или переговоров.
Напомним, что на заявления Путина отреагировали и в Офисе президента.
По словам советника ОП Михаила Подоляка, президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что ведет против Украины именно захватническую войну геноцидного типа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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