Декабрь, 08 в 9:01

Президент РФ Владимир Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав заявления главы Кремля на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека.

– Путин отметил, что “спецоперация” в Украине может быть “длительным процессом”, а “получение” новых территорий является весомым результатом для России, – цитируют слова главы РФ в ISW.

К тому же, добавляют аналитики, в заявлениях Путина на заседании прослеживались откровенно империалистические цели.

Сейчас смотрят

– Путин сравнивал себя с Петром I, когда говорил, что “Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал Петр Великий”, – отмечают эксперты.

В ISW напоминают: намерения главы Кремля по затягиванию войны в Украине они прослеживали еще с лета после ужасных неудач российских войск.

Поэтому информационная обусловленность после заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека, считают в Институте изучения войны, принципиально несовместима с какими-либо дискуссиями по прекращению огня или переговоров.

Напомним, что на заявления Путина отреагировали и в Офисе президента.

По словам советника ОП Михаила Подоляка, президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что ведет против Украины именно захватническую войну геноцидного типа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.