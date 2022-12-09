Декабрь, 09 в 6:36

Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в войне в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированные области Украины.

Об этом сообщают аналитики Американского института изучения войны ISW.

Отвечая на вопрос журналиста Песков повторил, что одна из главных целей России так называемой специальной военной операции на Украине заключалась в “защите жителей юго-востока Украины и Донбасса”.

Сейчас смотрят

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что речь не идет об аннексии новых территорий, которые в настоящее время не находятся под частичной оккупацией Россией, поскольку “предстоит еще много работы” для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

А еще Песков повторил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели “демилитаризации” и “денацификации” в Украине. Это говорит о том, что цели России остаются неизменными.

Ссылка Владимира Путина на российскую имперскую историю и его недавние ремарки относительно роли России как единственной “гарантии украинского суверенитета” являются индикаторами того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на уничтожение украинского суверенитета.

Аналитики отмечают, что намеренно непоследовательные заявления Кремля являются частью спланированной информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Киев к переговорам.

Однако сообщения Кремля продолжают злить провоенных блогеров, которые все чаще обвиняют Кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.

Так один из них заявил, что присоединение Запорожской и Херсонской областей не входило в число заявленных целей “специальной военной операции” 24 февраля.

А многочисленные отступления армии РФ и безуспешные наступления вынуждают Кремль смириться с затяжной войной как средством истощить Украину.