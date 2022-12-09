Еще один масштабный пожар. В Барнауле горит завод по производству шин
В российском городе Барнаул Алтайского края РФ горит огромное предприятие по производству шин.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар настолько масштабный, что к тушению привлекли более 111 человек, 34 единицы техники и специальный пожарный поезд.
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Возгорание произошло в одном из цехов завода. Но когда пожарные прибыли на место, огнем было охвачено четырехэтажное здание, и он продолжил распространяться.
Сейчас тушение продолжается. Завод производит шины под брендом Nortec.
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Фото: скриншот с видео