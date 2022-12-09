Декабрь, 09 в 12:12

США собираются ввести 9 декабря новые санкции против России и Китая из-за военной агрессии в Украине, нарушения прав человека и экологических норм.

Как сообщили The Wall Street Journal чиновники, знакомые с этим вопросом, ограничительные меры связаны с использованием Россией иранских беспилотников в Украине, нарушением прав человека обеими странами и поддержкой Пекином незаконного вылова рыбы в Тихом океане.

США заявляют, что их цель — привлечь высокопоставленных правительственных, военных и деловых чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и коррупции, к ответственности и сдержать других.

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Основная часть ожидаемых санкций должна быть введена в рамках Глобального закона Магнитского, названного в честь расследователя, который умер в московской тюрьме после обвинения чиновников в коррупции.

Санкции предусматривают замораживание любых активов фигурантов в пределах американской юрисдикции, запрет на их въезд в США и запрет деловых отношений с ними. Для чиновников и представителей бизнеса эти действия могут усложнить их международные поездки и финансирование. Ограничивая доступ компаний к крупнейшим мировым рынкам, санкции могут негативно повлиять на их деятельность, а в некоторых случаях привести к ликвидации.

Среди объектов санкций — должностные лица, ответственные за российские фильтрационные лагеря для украинцев, попавших в плен, где, как утверждают правозащитные группы, такие как Human Rights Watch, военные пытали людей и совершали другие военные преступления.

Отдельно от санкций Магнитского американская администрация также планирует ударить по нескольким российским предприятиям оборонной промышленности, связанным с передачей иранских военных беспилотников, которые Москва использовала для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Наказывая Россию за покупку иранских беспилотников, США заявляют, что их цель — сорвать развертывание оружия, которое терроризирует население Украины.

Кроме того, США подготовили санкции против Центральной избирательной комиссии России, управляющую избирательной системой, которую западные официальные лица широко осуждают как мошенническую и которая обеспечила президенту Владимиру Путину, бывшему шпиону, контроль над страной в течение почти четверти века.

Напомним, Великобритания ввела санкции против чиновников РФ, ответственных за вербовку заключенных в ЧВК Вагнера.