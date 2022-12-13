Декабрь, 13 в 8:37

В Санкт-Петербурге на территории машиностроительно завода Звезда горит здание площадью в 200 кв. метров.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС региона.

Возгорание произошло рано утром в двухэтажном здании.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что завод производит двигатели для военно-морского флота РФ, в частности, дизельные двигатели и редукторные передачи, которые используются на кораблях и катерах.

Завод Звезда является ведущим российским производителем высокооборотных двигателей для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики.

Напомним, что вчера в подмосковной Балашихе начался пожар в торговом центре Стройпарк. Горели стройматериалы на площади 500 кв. м.

9 декабря назад под Москвой сгорел ТЦ Мега Химки. Пожар начался со строительного гипермаркета OBI, а затем распространился по всей площади здания.

Также 9 декабря в Барнауле Алтайского края РФ горело огромное предприятие по производству шин.