Декабрь, 15 в 18:48

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут начать новое большое наступление уже в начале следующего года.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По словам главы Минобороны, хоть Украина теперь может успешно защищаться от ракетных ударов России по ключевой инфраструктуре, включая энергосистему, появляются доказательства того, что Кремль готовит новое широкое наступление.

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Резников отметил, что Россия мобилизовала около 300 тыс. солдат. 150 тыс. Москва уже использует для усиления своих подразделений, а остальных тщательно готовит к будущим наступлениям.

— Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тыс. человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать, скорее всего, в феврале, как и в прошлом году. Это их план, — сказал он.

Министр также высказал предположение, что РФ продолжит мобилизацию своих граждан. Он назвал тактику оккупантов “мясорубкой”. Они бросают в бой больше людей, надеясь, что они разобьют меньшую украинскую армию.

— Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу, — добавил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты могут возобновить широкое наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — в январе.

Он также выразил уверенность, что российская армия снова попытается захватить Киев.