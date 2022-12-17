Декабрь, 17 в 20:23

Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин лично признавал, что война пошла не по плану.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

В материале отмечается, что Кремль рассчитывал одержать победу над Украиной в течение нескольких дней. Российским офицерам приказали паковать парадную форму и медали для военного парада в центре Киева.

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Российские планы вторжения предполагали, что войска РФ быстро преодолеют сотни километров с разных направлений, без сопротивления со стороны украинцев.

Вместо этого десятки тысяч оккупантов погибли, а подразделения армии РФ были разгромлены в течение почти 10 месяцев войны.

По данным NYT, в марте этого года, во время встречи с тогдашним премьером Израиля Нафтали Бенетом, Путин признавал, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали.

– Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы большая страна, и мы имеем терпение, – заявил тогда российский диктатор.

Люди, знающие Путина, говорят, что он готов пожертвовать бесчисленными жизнями и ресурсами, пишет издание. А во время редкой личной встречи с представителями США в прошлом месяце россияне решили передать американскому лидеру Джо Байдену резкое сообщение: сколько бы ни было убито или ранено российских солдат на поле боя, РФ не сдастся.

Один из членов НАТО предупредил союзников, что Путин готов согласиться на гибель или ранение 300 тыс. российских солдат. Это примерно в три раза больше, чем нынешние потери РФ на поле боя.

– Чем больше неудач испытывает Путин на поле боя, тем больше растет страх относительно того, как далеко он готов зайти, — добавляет издание.

Журналисты напоминают, что РФ уже убила десятки тысяч людей в Украине, сравняла города с землей, уничтожает больницы, школы и многоквартирные дома, а также пытается лишить миллионы украинцев электроэнергии и воды во время зимы. И каждый раз, когда украинские войска наносят удар по агрессору, бомбардировки Украины усиливаются. Кроме того, Кремль неоднократно прибегал к ядерному шантажу.

Издание уточняет, что Путин не воспринимает Украину как полноценное государство, “описывает ее как колыбель русской культуры, центральную часть российской идентичности, которую необходимо вырвать у Запада и вернуть в орбиту РФ”. По словам людей, знающих Путина, это навязчивая идея для диктатора.

Собеседники NYT из окружения диктатора сообщили, что Путин принял решение о вторжении в Украину практически в полной изоляции, без консультаций с экспертами, считавшими войну бессмыслицей.