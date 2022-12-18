Декабрь, 18 в 13:08

Слабый моральный дух военных армии РФ является одним из самых уязвимых мест значительной части российских сил.

По этой причине, считают в британской разведке, Минобороны России 14 декабря объявило о создании двух “прифронтовых творческих бригад”.

Согласно замыслу МО РФ, новые формирования будут поднимать боевой дух войск, что участвуют в “специальной военной операции”.

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В российских СМИ уже появились сообщения, что в рядах этих “бригад” будут оперные певцы, актеры и артисты цирка.

К слову, объявили о создании “прифронтовых творческих бригад” незадолго после завершения еще одной “поощрительной” кампании Минобороны РФ.

Не так давно в России призывали граждан дарить солдатам музыкальные инструменты.

– Музыка и развлечения для развернутых войск – не новинка для многих армий мира, но в России это тесно переплетено с концепцией идеологического политического образования советских времен, – отмечают британские разведчики.

В британском оборонном ведомстве сомневаются, что творческим бригадам удастся обуздать волнение российских военных из-за значительных потерь, несовершенного руководства, проблем с выплатой обеспечения, нехватки оборудования, боеприпасов, а также непонимания настоящих целей войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence