Пригожин набирает для войны в Украине политических заключенных из Чечни — ГУР

Январь, 05 в 10:30

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин для пополнения армии наемников, воюющих в Украине, начал набирать заключенных из исправительных колоний Чеченской Республики РФ. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово продолжается процесс вербовки заключенных в ряды вагнеровцев.

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Из обоих исправительных учреждений уже “мобилизовано” более 50 заключенных, большинство из которых попали за решетку по сфабрикованным делам.

В то же время путинский режим пытается предотвратить утечку информации о вербовке политзаключенных в Чечне, с сотрудниками колоний проводится соответствующая работа.

В декабре Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти начали активнее направлять чиновников из Чечни на оккупированные территории Украины.

Его аналитики не исключают, что чеченских чиновников стремятся интегрировать в оккупационные структуры для консолидации административного контроля.