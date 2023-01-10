Январь, 09 в 23:02

Число боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации РФ Энгельс-2 в Саратовской области уменьшилось. Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, опубликованные Схемами.

Из 20 осталось 6: на российском аэродроме Энгельс-2 уменьшилось количество боеспособных самолетов / 4 фотографии

В декабре 2022 года на этой базе было около двух десятков самолетов.

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Сообщается, что стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно задействует для запусков ракет по Украине в войне против нашего государства.

Также отмечается, что, по состоянию на 7 января, на аэродроме стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник Planet Labs зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Фото: Схемы