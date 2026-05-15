Атака Запорожья 15 мая 2026 года: что известно

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате атаки Запорожья были ранены люди, повреждены частные дома.

— Раненые люди, повреждены частные дома — такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье, — написал он в Telegram.

На данный момент известно о трех пострадавших — 76-летней и 64-летней женщине и мужчине 71 года.

Федоров отметил, что россияне целятся в промышленную инфраструктуру, однако больше всего под ударом — гражданские.

В результате атаки два человека ранены, значительно повреждены частные дома.

Напомним, что сегодня утром в Запорожье также раздавались взрывы, известно, что россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры.

Кроме того, ночью 5 мая в Запорожье раздались взрывы. В результате атаки в нежилом здании возник пожар. В результате вражеского удара по областному центру ранения получила женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

