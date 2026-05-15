Графики отключений света 16 мая: будут ли они действовать
Завтра, 16 мая, графики отключения электроэнергии в Украине вводить не планируют. Энергетики просят перенести энергоемкие процессы на дневное время.
– Завтра, в субботу, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении Укрэнерго.
Отмечается, что использование мощных электроприборов целесообразно перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.
В то же время в вечерние часы, с 18:00 до 22:00, стоит ограничить потребление электроэнергии.
Напомним, по данным МАГАТЭ, в течение 13-14 мая вблизи украинских атомных электростанций пролетело более 160 российских дронов.
Пролет вражеских БпЛА был зафиксирован вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС.
Прямого влияния на ядерную безопасность на этих объектах пока нет. Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.
Он призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной катастрофы.