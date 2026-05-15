Завтра, 16 мая, графики отключения электроэнергии в Украине вводить не планируют. Энергетики просят перенести энергоемкие процессы на дневное время.

Графики отключения света 16 мая: что известно

– Завтра, в субботу, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что использование мощных электроприборов целесообразно перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.

В то же время в вечерние часы, с 18:00 до 22:00, стоит ограничить потребление электроэнергии.

Сейчас смотрят

Напомним, по данным МАГАТЭ, в течение 13-14 мая вблизи украинских атомных электростанций пролетело более 160 российских дронов.

Пролет вражеских БпЛА был зафиксирован вблизи Южноукраинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС.

Прямого влияния на ядерную безопасность на этих объектах пока нет. Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Он призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать ядерной катастрофы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.