Уже второй раз с лета: Россия снова сменила командующего своими войсками в Украине
Минобороны РФ снова сменило командующего объединенной группировкой войск в Украине. Им стал Сергей Суровикин.
Об этом сообщают кремлевские СМИ.
Суровикин занимает должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года.
Он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции в Сирии.
Ранее группировкой войск страны-агрессора руководил генерал Александр Дворников.
В июле сообщалось, что в России уволен командующий Южного военного округа Дворников. После этого писали, что командующим российскими войсками в Украине был генерал-полковник Геннадий Жидко.
В то время командование Южным военным округом должно было перейти к Суровикину. Он отвечал за зону боевых действий на Донбассе.
Фото: соцсети