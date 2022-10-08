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Факты / Україна

Уже второй раз с лета: Россия снова сменила командующего своими войсками в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Уже второй раз с лета: Россия снова сменила командующего своими войсками в Украине

Минобороны РФ снова сменило командующего объединенной группировкой войск в Украине. Им стал Сергей Суровикин.

Об этом сообщают кремлевские СМИ.

Суровикин занимает должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами с 31 октября 2017 года.

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Он участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции в Сирии.

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Ранее группировкой войск страны-агрессора руководил генерал Александр Дворников.

В июле сообщалось, что в России уволен командующий Южного военного округа Дворников. После этого писали, что командующим российскими войсками в Украине был генерал-полковник Геннадий Жидко.

В то время командование Южным военным округом должно было перейти к Суровикину. Он отвечал за зону боевых действий на Донбассе.

Фото: соцсети

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