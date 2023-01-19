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Факты / Світ / Росія

Очень рискуют – разведка Британии о намерении РФ перебросить в Украину танки Т-14

Татьяна Забожко, редактор ленты
танк
Фото: Pixabay

Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых боевых танков Т-14 Армата в Украине.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 19 января.

В британском оборонном ведомстве отметили, что еще 23 декабря 2022 года эти танки были замечены на полигоне на юге России, считающимся местом, которое РФ использует перед развертыванием операций в Украине.

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Снимки, кстати, появились после того, как проправительственные российские СМИ заявили о подготовке к развертыванию Т-14.

Однако, отмечают британские разведчики, до сих пор неясно, переместила ли Россия этот вид танков в Украине.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что любое развертывание Т-14 будет слишком рискованным решением для России.

– 11 лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением планируемого размера парка и сообщениями о проблемах с производством, – напоминают историю с российскими танками Т-14 в британской разведке.

К тому же, утверждают в оборонном ведомстве, для России дополнительным вызовом является отладка логистической цепи для работы с Т-14, потому что она больше и сложнее, чем для других российских танков.

– Если Россия развернет Т-14, то, очевидно, это будет сделано прежде всего для достижения пропагандистских целей, – уверены британские разведчики.

Производство Т-14 вряд ли больше, чем десятки единиц, потому маловероятно, что российские командиры бросят эту технику в бой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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