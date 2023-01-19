Январь, 19 в 9:40

Президент России Владимир Путин до сих пор не уверен, что способен существенно формировать информационное пространство в РФ.

К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW), прослушав речь главы Кремля 18 января к годовщине прорыва советскими войсками блокады Ленинграда.

Эксперты отметили, что Путин использовал свою речь, чтобы повторить давнюю лживую риторику о том, что Россия начала вторжение в Украину, чтобы “защитить Донбасс от неонацистов”, которые, как утверждает Кремль, “захватили контроль над украинским правительством в 2014 году”.

Сейчас смотрят

Путин, несмотря на прогнозы российских блогеров, не воспользовался событием, чтобы сделать какие-либо объявления о войне в Украине, например, о новой волне мобилизации или официальное объявление войны.

В ISW предполагают, что президент РФ повторил стандартную кремлевскую риторику, потому что она хорошо резонировала с настроениями российского ультранационалистического провоенного сообщества, которое все больше критикует его ведение войны.

– Путин, похоже, не желает или не может выступить с драматической речью, которая стала бы существенным переломом в его риторике, – отмечают в Институте изучения войны.

По убеждению американских специалистов, речь Путина, предположительно, является попыткой сформировать информационное пространство для того, чтобы в дальнейшем восстановить поддержку вторжения и ведения продолжительной войны.

Отметим, что 18 января Путин как любитель символических дат и исторических аналогий обратился к российскому народу из Санкт-Петербурга в честь 80-летия прорыва советскими войсками нацистской блокады Ленинграда.

Путин сказал, что советские войска победили “геноцид Ленинграда” нацистской Германией, сравнив это с тем, как “современная Россия борется с “украинскими неонацистами в Донбассе”.

На объяснение Путина того, что причиной начала “специальной военной операции” стала “война в Украине”, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал аллюзией на роман Джорджа Орвелла 1984 года.

– “СВО” – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода… Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием “Л/ДНР”, – написал в Twitter Михаил Подоляк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.