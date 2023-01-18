Прозрения не будет: Подоляк о заявлении Путина по поводу “причин” войны

Январь, 18 в 18:49

Переговоры с Россией невозможны, ведь Москва направлена исключительно на войну.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Он прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина, сказавшего 18 января, что причиной начала “специальной военной операции” стала “война в Украине”.

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Комментируя слова наместника Кремля, Подоляк использовал аллюзию на роман Джорджа Орвелла 1984.

— “СВО” — это попытка прекратить войну… Война — это мир… Рабство — это свобода… Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием “Л/ДНР”.

Подоляк отметил, что “прозрения не будет”, и переговоры с Россией невозможны, ведь она нацелена только на войну.

Путін дуже передбачуваний у своєму «оруелізмі»:

«СВО – це спроба припинити війну…

Війна – це мир…

Рабство – це свобода…

Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР».

Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023

18 января Путин выдал очередное абсурдную речь, заявив, что смысл “специальной военной операции”, как в РФ называют полномасштабное вторжение, состоит в якобы “попытке прекратить войну”.

Оруэллизм – это пропагандистское манипулирование фактами, словами, понятиями и целенаправленное искажение правды, исторического прошлого, истины со стороны властных структур, оказывающих идеологическое влияние на общественную мораль через СМИ и стремящихся достичь полного контроля над обществом.

Термин происходит от фамилии английского писателя Джорда Оруэлла, автора романа-антиутопии 1984 и повести-антиутопии Скотный двор.