Прозрения не будет: Подоляк о заявлении Путина по поводу “причин” войны
Переговоры с Россией невозможны, ведь Москва направлена исключительно на войну.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
Он прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина, сказавшего 18 января, что причиной начала “специальной военной операции” стала “война в Украине”.
Комментируя слова наместника Кремля, Подоляк использовал аллюзию на роман Джорджа Орвелла 1984.
— “СВО” — это попытка прекратить войну… Война — это мир… Рабство — это свобода… Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием “Л/ДНР”.
Подоляк отметил, что “прозрения не будет”, и переговоры с Россией невозможны, ведь она нацелена только на войну.
Путін дуже передбачуваний у своєму «оруелізмі»:
«СВО – це спроба припинити війну…
Війна – це мир…
Рабство – це свобода…
Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР».
Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023
18 января Путин выдал очередное абсурдную речь, заявив, что смысл “специальной военной операции”, как в РФ называют полномасштабное вторжение, состоит в якобы “попытке прекратить войну”.
Оруэллизм – это пропагандистское манипулирование фактами, словами, понятиями и целенаправленное искажение правды, исторического прошлого, истины со стороны властных структур, оказывающих идеологическое влияние на общественную мораль через СМИ и стремящихся достичь полного контроля над обществом.
Термин происходит от фамилии английского писателя Джорда Оруэлла, автора романа-антиутопии 1984 и повести-антиутопии Скотный двор.