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Факты / Україна / Политика

Прозрения не будет: Подоляк о заявлении Путина по поводу “причин” войны

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Переговоры с Россией невозможны, ведь Москва направлена исключительно на войну.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Он прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина, сказавшего 18 января, что причиной начала “специальной военной операции” стала “война в Украине”.

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Комментируя слова наместника Кремля, Подоляк использовал аллюзию на роман Джорджа Орвелла 1984.

— “СВО” — это попытка прекратить войну… Война — это мир… Рабство — это свобода… Оккупированные земли Донбасса — это историческая часть России под диким названием “Л/ДНР”.

Подоляк отметил, что “прозрения не будет”, и переговоры с Россией невозможны, ведь она нацелена только на войну.

18 января Путин выдал очередное абсурдную речь, заявив, что смысл “специальной военной операции”, как в РФ называют полномасштабное вторжение, состоит в якобы “попытке прекратить войну”.

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Оруэллизм – это пропагандистское манипулирование фактами, словами, понятиями и целенаправленное искажение правды, исторического прошлого, истины со стороны властных структур, оказывающих идеологическое влияние на общественную мораль через СМИ и стремящихся достичь полного контроля над обществом.

Термин происходит от фамилии английского писателя Джорда Оруэлла, автора романа-антиутопии 1984 и повести-антиутопии Скотный двор.

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