РФ уже мобилизовала 315 тыс. человек, но оружия на новые подразделения недостаточно – ГУР
В российскую оккупационную армию уже мобилизовали более 300 тыс. человек. В то же время, агрессору не хватает вооружения для комплектации новых подразделений.
Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил в интервью агентству Укринформ.
По оценкам украинской разведки, РФ продолжает меры по мобилизации.
– На Московии на сегодняшний день, по нашим оценкам, призвано уже не 300, а 315 тыс. Они сейчас проводят очередную мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. При таких темпах войны там просто мужского трудоспособного населения не останется, — отметил Скибицкий.
По его словам, угроза заключается в том, что нынешние российские мобилизованные “уже отличаются от пришедших на нашу территорию в октябре”, они более подготовлены. В то же время, оккупантам не хватает оружия на подразделения, которые сейчас формируются из мобилизованных.
– Россияне не производят ее столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и больше, нуждается в ремонте, обслуживании, — подчеркнул Скибицкий.
В качестве примера он привел ситуацию во второй дивизии 1-й танковой армии РФ, которая должна была завершить боевое согласование еще в начале декабря прошлого года, а закончила 1 января. То есть, оккупанты месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением.
Скибицкий уточнил, что в случае мобилизации в армию РФ дополнительных 500 тыс. человек возникнут еще более серьезные проблемы с их обеспечением.
– Кроме того, вы же понимаете, какой это колоссальный даже для России ресурс и насколько это негативно влияет на экономику РФ, ведь это в основном трудоспособное население, – объяснил он.
Недавно западные СМИ и украинская разведка сообщали о планах РФ мобилизовать еще 500 тыс. человек, которые могут быть брошены в новое наступление на Украину.
В ГУР предупреждали, что Кремль хочет увеличить численность российской армии до 2 млн человек.