Январь, 21 в 20:01

В России мобилизуют больных и непригодных к военной службе граждан, даже если их только что прооперировали.

Об этом говорится в новом аудиоперехвате Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Оккупант обсуждает с женщиной состояние мобилизации в России и уровень подготовки и мотивации у новоиспеченных мобилизованных.

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— Сегодня там с Катюхой разговаривали: всех гребут там! Абсолютно! Косых, хромых… всех забирают… Даже говорят, что у знакомого операция была. Говорит, что через 10 дней забрали. Операция, говорят, 10 дней назад была. Забрали на**й (вон, — Ред.)! Все, — жалуется женщина.

Она также приводит слова своей подруги, которая отправила своего мужа на фронт

— Сейчас не умер — значит ушел (на фронт, — Ред.), — говорит она.

Оккупант в свою очередь рассказывает, что военное руководство России “мобилизованных ставят на линию обороны, а вояк всех на передок”.

На что женщина отвечает, что мобилизованные россияне не подходят для передней линии фронта, поскольку у них плачут жены, а сами мобилизованные сдаются в плен украинским Вооруженным силам.

В другом аудиоперехвате ГУР российские оккупанты жалуются на большие потери во время полномасштабной войны против Украины, а также на ложь командования о местонахождении мобилизованных РФ.

Источник: ГУР

Фото: ГУР