Гребут косых и хромых: жена жалуется на условия мобилизации в России — перехват ГУР
В России мобилизуют больных и непригодных к военной службе граждан, даже если их только что прооперировали.
Об этом говорится в новом аудиоперехвате Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Оккупант обсуждает с женщиной состояние мобилизации в России и уровень подготовки и мотивации у новоиспеченных мобилизованных.
— Сегодня там с Катюхой разговаривали: всех гребут там! Абсолютно! Косых, хромых… всех забирают… Даже говорят, что у знакомого операция была. Говорит, что через 10 дней забрали. Операция, говорят, 10 дней назад была. Забрали на**й (вон, — Ред.)! Все, — жалуется женщина.
Она также приводит слова своей подруги, которая отправила своего мужа на фронт
— Сейчас не умер — значит ушел (на фронт, — Ред.), — говорит она.
Оккупант в свою очередь рассказывает, что военное руководство России “мобилизованных ставят на линию обороны, а вояк всех на передок”.
На что женщина отвечает, что мобилизованные россияне не подходят для передней линии фронта, поскольку у них плачут жены, а сами мобилизованные сдаются в плен украинским Вооруженным силам.
В другом аудиоперехвате ГУР российские оккупанты жалуются на большие потери во время полномасштабной войны против Украины, а также на ложь командования о местонахождении мобилизованных РФ.
Источник: ГУР
Фото: ГУР