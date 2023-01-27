Татарстан теряет остатки независимости: из конституции убрали упоминания о суверенитете

Январь, 27 в 16:09

Республика Татарстан в России теряет остатки независимости и превращается в колониальную империю не только по существу, но и по форме. Об этом сообщает Telegram-канал Информационное сопротивление.

Сообщается, что президент Татарстана Рустам Миниханов подписал закон о поправках к конституции республики.

Изменения внесли в шесть глав, включающих 60 статей конституции республики. Также там появятся две новые статьи, а 25 — утратили силу.

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В частности, из конституции убрали упоминание о суверенитете республики, а глава Республики Татарстан больше не будет называться президентом.

Из конституции убрали упоминания о конституционном суде, договор о разграничении полномочий, а также исключили статью о гражданстве Татарстана. Нововведения предполагают, что Татарстан больше не будет согласовывать предложенных Москвой кандидатов в прокуроры.

Поправки вступают в силу через десять дней после официального опубликования. Таким образом, уже с 6 февраля Татарстан лишится поста президента, а Миниханова будут называть главой — раисом.

Что известно о провозглашении независимости Татарстана?

В начале 1990-х было принято право на суверенитет Татарстана, по которому он не признавался ни субъектом СССР, ни субъектом РФ.

Спустя три месяца после развала СССР, в марте 1992 года, на территории республики состоялся референдум о суверенитете. Как результат, 61,4% принявших участие в голосовании согласились с формулировкой, что Татарстан – “суверенное государство…, строящее свои отношения с РФ и другими республиками”.

Однако, конституционный суд России не признал референдум. Несмотря на это, 30 ноября того же года Татарстан принял собственную конституцию, провозглашавшую суверенную республику.

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Татарстан оказался одной из двух республик (другая – Чечено-Ингушетия), отказавшихся подписывать новый федеративный договор с Москвой. Но руководство республики не решилось провозгласить независимость, поскольку это привело бы к войне. Тогда Татарстан потребовал особого статуса — соглашение было подписано в 1994 году.

Договор предоставил Татарстану широкую автономию, включая право участвовать в международных отношениях. Но с приходом к власти Путина положение республики начало существенно ухудшаться.

В частности, в 2007 году соглашение об “особом статусе” было пересмотрено, а Татарстан был лишен многих привилегий. В 2018 году в Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка, несмотря на его государственный статус в республике.