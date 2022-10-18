Октябрь, 18 в 13:46

Верховная Рада Украины поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ. Кроме того, народные депутаты осудили совершение Россией геноцида против чеченского народа.

Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за соответствующий проект постановления № 8132 проголосовали 287 народных избранников.

Документ был зарегистрирован в парламенте во вторник, 18 октября. После рассмотрения в комитете его вынесли в зал заседаний. Инициаторами постановления выступила группа нардепов, в том числе спикер ВР Руслан Стефанчук и два его заместителя – Александр Корниенко и Елена Кондратюк.

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В заявлении Рады говорится, что после распада СССР в 1991 году Чеченская Республика Ичкерия провозгласила свою независимость. А в марте 1992 года ее парламент принял Конституцию.

В то же время Россия в одностороннем порядке денонсировала Договор о мире с Ичкерией, развязав против нее агрессивную войну. В заявлении ВР отмечается, что следствием этой вооруженной агрессии стала временная оккупация Россией всей территории Республики Ичкерия.

– Верховная Рада Украины заявляет о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ в результате вооруженной агрессии, совершенной в нарушение Устава ООН, — подчеркивается в документе.

Кроме того, нардепы осудили совершение войсками РФ многочисленных международных преступлений на территории Республики Ичкерия, в том числе геноцид чеченского народа.

Украинский парламент также призвал государства-члены ООН и международные организации обеспечить независимое расследование этих преступлений и привлечение виновных к ответственности.

Как известно, 7 октября Украина официально признала, что Россия оккупировала Северные территории Японии. Соответствующее постановление также приняла Верховная Рада.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка