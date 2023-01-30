Развязанная Кремлем полномасштабная война спровоцировала изменения внутри России и постепенное разрушение путинского режима.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

Он сообщил, что ГУР активно анализирует врага: изучает состояние российской армии, логистику, производство, исследует общественные и региональные настроения, социальную динамику и показатели экономики РФ.

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По словам Буданова, война, санкции и тысячи убитых оккупантов постепенно подрывают путинский режим.

– Мы понимаем проблемы и ментальные вызовы военно-политического руководства РФ. Благодаря этому мы прогнозируем его дальнейшие действия… Существенные изменения мы видим и внутри самой России. Те, которые возникли после полномасштабного вторжения, введения санкций и прибытия домой тысяч черных мешков с телами убитых в Украине россиян. Все это работает, поскольку ежедневно постепенно разрушает путинский режим, подтачивает его, – подчеркнул Буданов.

Комментируя деятельность разведки, он заявил, что война в Украине стала “своеобразной испытательной площадкой, в частности, разведывательной деятельности”. Наше государство первым получило подобный опыт в условиях реального военного конфликта.

– На наших глазах спецслужбы Украины сегодня становятся живой легендой, – отметил Буданов.

Ранее в ГУР Минобороны рассказывали, что Россия готовится к предстоящему поражению в развязанной против Украины полномасштабной войне и перераспределению власти.

Источник: Wirtualna Polska