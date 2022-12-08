Декабрь, 08 в 18:57

Страна-агрессор Россия готовится к будущему поражению в развязанной против Украины полномасштабной войне. Тем временем в РФ не прекращается мобилизация: в частности, агрессор планирует забирать в армию 17-летних жителей временно захваченных территорий.

Об этом сообщил в эфире одного из каналов представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, на фоне огромных потерь на фронте в Украине в Москве готовятся к будущему поражению своих войск.

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– Можем говорить о том, что перераспределение будущей России после поражения в войне с Украиной – к нему готовятся, и происходят разные процессы. Например, медийная гиперраскрутка того же Пригожина (основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, – Ред.) – это одна из составляющих этого процесса. Другое дело, что сейчас соперничают между собой в основном ультраконсервативные группы, то есть условно, кто будет еще большим имперцем по сравнению с Путиным. Но я думаю, что после поражения в войне с Украиной российские политические элиты в целом будут думать о других вещах, – отметил Юсов.

Представитель ГУР также проинформировал, что мобилизация в РФ не прекращается. По данным разведки, есть признаки готовящихся новых, более мощных волн, новых форм и методов мобилизации.

– Речь уже идет и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу, – заявил Юсов.

Он подчеркнул, что война в Украине коснется каждого в РФ. Поэтому жители страны-агрессора должны понять, что избежать ее не удастся, не свергнув путинский режим и не отойдя с временно оккупированных территорий Украины.

На днях аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что власти РФ, несмотря на отрицания на официальном уровне, готовятся ко второй волне мобилизации. Однако это решение не устранит проблемы, которые существуют в российской армии.

Источник: ГУР Минобороны Украины, Апостроф TV