Масштабы уже не те – разведка Британии о вербовке осужденных в ЧВК Вагнера
Масштабы кампании вербовки осужденных в ряды частной военной кампании Вагнера, вероятно, существенно снизились по сравнению с пиком, который наблюдался летом и осенью 2022 года.
О такой тенденции сообщили в разведке Минобороны Великобритании 3 февраля.
Так, согласно данным, обнародованным Федеральной службой исполнения наказаний РФ, по состоянию на 31 января 2023 года количество заключенных в России составляет 433 тыс. человек.
Это на 6 тыс. меньше, чем в ноябре 2022 года.
С сентября по ноябрь 2022 года количество уменьшилось на 23 тыс.
Поэтому в британской разведке предполагают, что именно вербовка в ЧВК Вагнера была тем основным фактором, который способствовал сокращению количества заключенных.
В то же время британские разведчики не оставили без внимания неофициальные показания боевиков, которые поступают за последние десять дней.
Последние, в частности, заявляют, что российское командование все меньше бросает завербованных ЧВК Вагнера заключенных в ключевые секторы, пытаясь брать количеством.
Не исключено, что отчасти причиной сокращения количества осужденных является конкуренция в российской элите и напряжение между ЧВК Вагнера и Министерством обороны России, что освещается публично.
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