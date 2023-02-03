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Факты / Світ / Росія

Масштабы уже не те – разведка Британии о вербовке осужденных в ЧВК Вагнера

Татьяна Забожко, редактор ленты
Масштабы уже не те – разведка Британии о вербовке осужденных в ЧВК Вагнера
Фото: УНИАН

Масштабы кампании вербовки осужденных в ряды частной военной кампании Вагнера, вероятно, существенно снизились по сравнению с пиком, который наблюдался летом и осенью 2022 года.

О такой тенденции сообщили в разведке Минобороны Великобритании 3 февраля.

Так, согласно данным, обнародованным Федеральной службой исполнения наказаний РФ, по состоянию на 31 января 2023 года количество заключенных в России составляет 433 тыс. человек.

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Это на 6 тыс. меньше, чем в ноябре 2022 года.

С сентября по ноябрь 2022 года количество уменьшилось на 23 тыс.

Поэтому в британской разведке предполагают, что именно вербовка в ЧВК Вагнера была тем основным фактором, который способствовал сокращению количества заключенных.

В то же время британские разведчики не оставили без внимания неофициальные показания боевиков, которые поступают за последние десять дней.

Последние, в частности, заявляют, что российское командование все меньше бросает завербованных ЧВК Вагнера заключенных в ключевые секторы, пытаясь брать количеством.

Не исключено, что отчасти причиной сокращения количества осужденных является конкуренция в российской элите и напряжение между ЧВК Вагнера и Министерством обороны России, что освещается публично.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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