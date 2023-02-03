Февраль, 03 в 10:23

Масштабы кампании вербовки осужденных в ряды частной военной кампании Вагнера, вероятно, существенно снизились по сравнению с пиком, который наблюдался летом и осенью 2022 года.

О такой тенденции сообщили в разведке Минобороны Великобритании 3 февраля.

Так, согласно данным, обнародованным Федеральной службой исполнения наказаний РФ, по состоянию на 31 января 2023 года количество заключенных в России составляет 433 тыс. человек.

Сейчас смотрят Это на 6 тыс. меньше, чем в ноябре 2022 года. С сентября по ноябрь 2022 года количество уменьшилось на 23 тыс. Поэтому в британской разведке предполагают, что именно вербовка в ЧВК Вагнера была тем основным фактором, который способствовал сокращению количества заключенных. В то же время британские разведчики не оставили без внимания неофициальные показания боевиков, которые поступают за последние десять дней. Последние, в частности, заявляют, что российское командование все меньше бросает завербованных ЧВК Вагнера заключенных в ключевые секторы, пытаясь брать количеством. Не исключено, что отчасти причиной сокращения количества осужденных является конкуренция в российской элите и напряжение между ЧВК Вагнера и Министерством обороны России, что освещается публично. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter