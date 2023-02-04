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Факты / Світ / Росія

В Германии прекратил вещание российский телеканал RT DE, причина – санкции ЕС

Валентина Летяк, редактор ленты
телеканали
Фото: Unsplash

В Германии прекратил вещание российский пропагандистский телеканал RT DE. Причина – прекращение финансирования RT DE Productions из-за девятого пакета санкций ЕС против РФ.

Об этом сообщила в соцсетях 3 февраля руководитель RT DE Динара Токтосунова.

По ее словам, сайт и телеканал продолжат работу из Москвы.

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В январе 2023 года во Франции также прекратил существование телеканал RT France. Причина – также блокировка счетов из-за санкций ЕС.

Совет ЕС еще в марте 2022 года принял решение о запрете вещания на территории Европы телеканалов RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik, через которые Россия распространяет дезинформацию о войне против Украины.

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