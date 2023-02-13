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Российского генерала нашли застреленным в доме — что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
Российского генерала нашли застреленным в доме — что известно

Российского генерала Владимира Макарова нашли застреленным в собственном загородном доме через несколько недель после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин уволил его с должности заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом.

Вероятно, 67-летний генерал-майор мог совершить самоубийство, предполагают российские издания.

Сообщается, что он руководил подавлением оппонентов российского президента, а также журналистов, которых считали враждебными Кремлю.

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В прошлом месяце Путин подписал указ об увольнении Макарова, однако причины его поступка до сих пор остаются неясными.

Жена Макарова Валентина находилась с мужем на даче в подмосковной деревне Голиково утром 13 февраля, когда услышала выстрел. По некоторым данным, неподалеку был найден предмет, похожий на охотничье ружье или пистолет.

Его жена вызвала родственников и скорую медицинскую помощь, но врачи не смогли спасти Макарова. Семью погибшего генерала допрашивает следственный комитет России.

По неофициальной информации, Макаров находился в глубокой депрессии после увольнения, но причины его отстранения от должности не известны.

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Источник: Daily Mail
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