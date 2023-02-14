Россия впервые за 30 лет выводит в море корабли с ядерным оружием – разведка Норвегии

Февраль, 14 в 11:15

Россия впервые за последние 30 лет начала выводить в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту.

Об этом говорится в отчете норвежской разведки.

В Норвегии убеждены, что это может привести к понижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.

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По данным разведки, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях не было известно.

— Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота. Тактическое ядерное оружие может представлять особо серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО, — говорится в отчете.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли готов к ядерной эскалации или войне с НАТО.

Об этом свидетельствует его нежелание идти на риски в войне против Украины.