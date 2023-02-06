Февраль, 06 в 6:46

Нежелание президента РФ Владимира Путина идти на риски в войне указывает на то, он по-прежнему вряд ли готов к ядерной эскалации или войне с НАТО.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин думал, что его армия заставит Киев капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как приемлемый риск.

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Кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую “победу” России 26 февраля 2022 года.

Но неудача российских войск в битве за Киев, а вместе с ней и военный план Кремля, вынудили Путина столкнуться с дорогостоящей и затяжной войной.

Аналитики считают, что российский президент, по-прежнему неохотно отдает приказы о структурных изменениях в армии и обществе, необходимые для “спасения” его войны. Путин с опозданием провел мобилизацию — аж осенью 2022 года, хотя должен был это сделать до вторжения.

По мнению экспертов, президент РФ явно медлит и со второй мобилизацией. Кроме того, Путина очень интересует мнение общества по поводу войны — насколько россияне поддерживают продолжение войны.

В ISW указывают, что Путин полагается на так называемых козлов отпущения, которые публично рискуют взять на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику президента.

Путин позволяет, а иногда и игнорировал критику российскими провоенными блогерами минобороны России, чтобы снять с себя вину.

Решения президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года указывают на несоответствие между его максималистскими целями захватить Украину и готовностью принимать довольно рискованные решения.