Февраль, 15 в 0:16

Позиция главы Русской православной церкви (РПЦ), патриарха Кирилла является религиозно и этически циничной.

Об этом заявил президент католического движения за мир Pax Christi, епископ Майнца Петер Кольграф.

— Я считаю позицию Кирилла религиозно и этически циничной. Когда он прославляет как мученичество смерть российских солдат, отправленных на фронт в качестве пушечного мяса, это извращенно, — заявил он.

Ранее глава РПЦ попытался оправдать гибель российских солдат в Украине в одном из своих недавних выступлений, описывая тех, с кем воюет РФ, “силами зла”.

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Кольграф сказал, что еще год назад он и представить себе не мог, что подобные тона вновь поднимутся в христианстве. “Это пугает меня”. Но это также показывает, что в религии нет ничего безобидного, сказал Кольграф, который с октября 2019 года является президентом немецкого отделения католического движения за мир Pax Christi International.

Епископ немецкой армии и немецкого города Эссен Франц-Йозеф Овербек добавил, что иногда дарованная христианам богом свобода “может вести в бездну вины и зла”.

— Это то, что мы переживаем здесь под религиозным покровом и с властью, которую он дает, — указал он.

Ранее издание Tages-Anzeiger сообщало, что патриарх РПЦ Кирилл, который имеет настоящее имя Владимир Гундяев, в 1970-х годах был агентом советской разведки на территории Швейцарии.

В то же время генерал-майор СБУ Виктор Ягун рассказал, как российская церковь десятки лет тесно была связана с секретными службами, как в Советском Союзе, так и в современной России.

Источник: Neues Ruhrwort