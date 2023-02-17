РФ в войне потеряла до 200 тыс. человек с учетом раненых – разведка Британии
Общие потери оккупационных войск РФ в Украине с начала полномасштабной войны на сегодняшний день составляют до 200 тыс. человек, из которых до 60 тыс. – ликвидированы.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
В разведке подчеркивают, что силы российского министерства обороны и частных военных компаний, предположительно, потеряли от 175 до 200 тыс. человек с начала вторжения в Украину. Сюда, по всей видимости, входят около 40-60 тыс. убитых.
При этом среди наемников ЧВК Вагнера потери составляют около 50% от общей их численности.
Наибольшие потери россияне несут от ударов украинской артиллерии.
Минобороны Великобритании считает, что потери оккупантов начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели частичную мобилизацию.
Британцы подчеркивают, что соотношение количества ликвидированных к количеству раненых аномально высоко для современной войны.
– Это почти наверняка указывает на очень примитивное медицинское обеспечение большинства подразделений, – подытожили в британской разведке.
По данным Генштаба, 16 февраля ВСУ ликвидировали 800 российских оккупантов.