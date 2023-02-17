Февраль, 17 в 11:05

Общие потери оккупационных войск РФ в Украине с начала полномасштабной войны на сегодняшний день составляют до 200 тыс. человек, из которых до 60 тыс. – ликвидированы.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В разведке подчеркивают, что силы российского министерства обороны и частных военных компаний, предположительно, потеряли от 175 до 200 тыс. человек с начала вторжения в Украину. Сюда, по всей видимости, входят около 40-60 тыс. убитых.

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При этом среди наемников ЧВК Вагнера потери составляют около 50% от общей их численности.

Наибольшие потери россияне несут от ударов украинской артиллерии.

Минобороны Великобритании считает, что потери оккупантов начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели частичную мобилизацию.

Британцы подчеркивают, что соотношение количества ликвидированных к количеству раненых аномально высоко для современной войны.

– Это почти наверняка указывает на очень примитивное медицинское обеспечение большинства подразделений, – подытожили в британской разведке.

По данным Генштаба, 16 февраля ВСУ ликвидировали 800 российских оккупантов.