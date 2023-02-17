Февраль, 17 в 8:22

За прошедшие сутки, 16 февраля, воины Вооруженных сил Украины ликвидировали по меньшей мере 800 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За сутки враг потерял еще 24 единицы тяжелой техники, в том числе системы ПВО.

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С начала войны общие потери россиян составили около 141260 человек.

Потери РФ в войне на 17.02.2023:

ликвидировано – 141 260 (+800) человек,

танков ‒ 3298 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2322 (+16) ед,

РСЗО – 467 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 241 (+2) ед,

самолетов – 298 ед,

вертолетов – 287 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1) ед,

крылатых ракет ‒ 871 (+14) ед,

кораблей /катеров ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,

специальной техники – 221 (+2) ед.

Ранее командир роты ударных БПЛА 92 отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко (Ахиллес) рассказал, что оккупанты ежедневно несут значительные потери в живой силе и технике. Например, ЧВК Вагнера потеряла уже более 35 тыс. личного состава.