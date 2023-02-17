Минус 800 оккупантов и 24 единицы тяжелой техники: потери врага сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки, 16 февраля, воины Вооруженных сил Украины ликвидировали по меньшей мере 800 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За сутки враг потерял еще 24 единицы тяжелой техники, в том числе системы ПВО.
Сейчас смотрят
С начала войны общие потери россиян составили около 141260 человек.
Потери РФ в войне на 17.02.2023:
- ликвидировано – 141 260 (+800) человек,
- танков ‒ 3298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2322 (+16) ед,
- РСЗО – 467 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 241 (+2) ед,
- самолетов – 298 ед,
- вертолетов – 287 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1) ед,
- крылатых ракет ‒ 871 (+14) ед,
- кораблей /катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20) ед,
- специальной техники – 221 (+2) ед.
Ранее командир роты ударных БПЛА 92 отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко (Ахиллес) рассказал, что оккупанты ежедневно несут значительные потери в живой силе и технике. Например, ЧВК Вагнера потеряла уже более 35 тыс. личного состава.