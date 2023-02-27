Февраль, 26 в 23:22

26 февраля в столице России Москве произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

Об этом пишет пропагандистское российское СМИ ТАСС.

По данным издания, взрыв и обрушение с последующим пожаров случился на территории завода на северо-востоке города.

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— По адресу: Алтуфьевское шоссе, 79б, на территории завода начался пожар в ангаре. Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что огонь быстро распространяется по территории ангара.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.

К слову, 26 февраля на аэродроме в Мачулищах партизаны взорвали российский самолет далекой разведки А-50У.