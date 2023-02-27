Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Взрыв в Москве, горит завод — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Взрыв в Москве, горит завод — СМИ

26 февраля в столице России Москве произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

Об этом пишет пропагандистское российское СМИ ТАСС.

По данным издания, взрыв и обрушение с последующим пожаров случился на территории завода на северо-востоке города.

Сейчас смотрят

— По адресу: Алтуфьевское шоссе, 79б, на территории завода начался пожар в ангаре. Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что огонь быстро распространяется по территории ангара.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.

К слову, 26 февраля на аэродроме в Мачулищах партизаны взорвали российский самолет далекой разведки А-50У.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка