Взрывы в Павлограде: Россия впервые нанесла удар КАБом, есть погибшие, среди раненых — дети
В результате взрывов в Павлограде Днепропетровской области погибли два человека, еще 13 получили ранения. Впервые враг обстрелял город ракетами КАБ.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 20 июля: что известно
По словам главы ОВА, после взрывов в Павлограде сегодня, 20 июля, повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что Павлоград впервые подвергся атаке с помощью КАБ.
— Павлоград пережил ракеты и Шахеды, но с КАБ-ами раньше не сталкивался. Теперь враг модернизирует эти бомбы и бьет ими по более удаленным целям, — написал чиновник.
В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения.
11 человек, в частности 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Еще двое пострадавших — взрослый и годовалая девочка — будут лечиться амбулаторно.
Окончательная информация о последствиях взрывов в Павлограде 20 июля уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.