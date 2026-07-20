В результате взрывов в Павлограде Днепропетровской области погибли два человека, еще 13 получили ранения. Впервые враг обстрелял город ракетами КАБ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 20 июля: что известно

По словам главы ОВА, после взрывов в Павлограде сегодня, 20 июля, повреждены многоквартирные дома и автомобили.

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Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что Павлоград впервые подвергся атаке с помощью КАБ.

— Павлоград пережил ракеты и Шахеды, но с КАБ-ами раньше не сталкивался. Теперь враг модернизирует эти бомбы и бьет ими по более удаленным целям, — написал чиновник.

В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения.

11 человек, в частности 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще двое пострадавших — взрослый и годовалая девочка — будут лечиться амбулаторно.

Окончательная информация о последствиях взрывов в Павлограде 20 июля уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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