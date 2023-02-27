Февраль, 27 в 13:13

Прошло почти два месяца, а в РФ продолжают хоронить оккупантов, уничтоженных в Макеевке в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

— То есть они растягивают похороны, чтобы не шокировать своих людей. Потому что хороших новостей нет, а концентрация плохих несет риски, — говорится в сообщении.

Кроме того, группа посчитала, что в России после начала полномасштабного вторжения 15 230 военных публично похоронили или официально признали убитыми. Это больше, чем официально объявленное количество погибших за 10 лет войны в Афганистане.

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Лидеры по количеству зафиксированных убитых:

Краснодарский край — 929

Свердловская область — 569

Башкортостан — 492

Челябинская область — 473

Бурятия — 464

Республика Дагестан — 461

Волгоградская область — 399

Пермский край — 371

Самарская область — 367

Ростовская область — 355

— Тенденция та же: в результате мобилизации происходит постепенное выравнивание статистики убитых относительно численности населения в регионе, за исключением столиц. Больше населения — больше трупов. Пока видно искажения из-за большого количества потерь кадровой армии весной прошлого года, — говорится в сообщении.

В Информационном сопротивлении добавили, что “лидерство” Краснодарского края объясняется двумя причинами: там находится один из базовых центров вагнеровцев, они прикапывают трупы поблизости; а также в регионе действует несколько групп активистов, которые фиксируют могилы на кладбищах.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 148 690 своих военных.

Источник: Информационное сопротивление