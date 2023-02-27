Чтобы не шокировать. В РФ до сих пор хоронят оккупантов, уничтоженных в Макеевке на Новый год — ИС
Прошло почти два месяца, а в РФ продолжают хоронить оккупантов, уничтоженных в Макеевке в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает Информационное сопротивление.
— То есть они растягивают похороны, чтобы не шокировать своих людей. Потому что хороших новостей нет, а концентрация плохих несет риски, — говорится в сообщении.
Кроме того, группа посчитала, что в России после начала полномасштабного вторжения 15 230 военных публично похоронили или официально признали убитыми. Это больше, чем официально объявленное количество погибших за 10 лет войны в Афганистане.
Лидеры по количеству зафиксированных убитых:
- Краснодарский край — 929
- Свердловская область — 569
- Башкортостан — 492
- Челябинская область — 473
- Бурятия — 464
- Республика Дагестан — 461
- Волгоградская область — 399
- Пермский край — 371
- Самарская область — 367
- Ростовская область — 355
— Тенденция та же: в результате мобилизации происходит постепенное выравнивание статистики убитых относительно численности населения в регионе, за исключением столиц. Больше населения — больше трупов. Пока видно искажения из-за большого количества потерь кадровой армии весной прошлого года, — говорится в сообщении.
В Информационном сопротивлении добавили, что “лидерство” Краснодарского края объясняется двумя причинами: там находится один из базовых центров вагнеровцев, они прикапывают трупы поблизости; а также в регионе действует несколько групп активистов, которые фиксируют могилы на кладбищах.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 148 690 своих военных.
Источник: Информационное сопротивление