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Чтобы не шокировать. В РФ до сих пор хоронят оккупантов, уничтоженных в Макеевке на Новый год — ИС

Бедрак Виктория, редактор ленты
Чтобы не шокировать. В РФ до сих пор хоронят оккупантов, уничтоженных в Макеевке на Новый год — ИС
Фото: Генштаб ВСУ

Прошло почти два месяца, а в РФ продолжают хоронить оккупантов, уничтоженных в Макеевке в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

— То есть они растягивают похороны, чтобы не шокировать своих людей. Потому что хороших новостей нет, а концентрация плохих несет риски, — говорится в сообщении.

Кроме того, группа посчитала, что в России после начала полномасштабного вторжения 15 230 военных публично похоронили или официально признали убитыми. Это больше, чем официально объявленное количество погибших за 10 лет войны в Афганистане.

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Лидеры по количеству зафиксированных убитых:

  • Краснодарский край — 929
  • Свердловская область — 569
  • Башкортостан — 492
  • Челябинская область — 473
  • Бурятия — 464
  • Республика Дагестан — 461
  • Волгоградская область — 399
  • Пермский край — 371
  • Самарская область — 367
  • Ростовская область — 355

— Тенденция та же: в результате мобилизации происходит постепенное выравнивание статистики убитых относительно численности населения в регионе, за исключением столиц. Больше населения — больше трупов. Пока видно искажения из-за большого количества потерь кадровой армии весной прошлого года, — говорится в сообщении.

В Информационном сопротивлении добавили, что “лидерство” Краснодарского края объясняется двумя причинами: там находится один из базовых центров вагнеровцев, они прикапывают трупы поблизости; а также в регионе действует несколько групп активистов, которые фиксируют могилы на кладбищах.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 148 690 своих военных.

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Источник: Информационное сопротивление

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