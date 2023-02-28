На борту было 9 человек. Под российским Мурманском разбился вертолет
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В России неподалеку от Мурманска разбился вертолет Ми-8. На борту вертолета было девять человек.
Об этом сообщают росСМИ.
— Поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, следовавшего рейсом село Краснощелье — село Ловозеро. На борту, предварительно, находились девять человек, из которых трое — члены экипажа, — сообщили в МЧС РФ.
Указано, что минимум четыре человека получили травмы.
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По предварительным данным, перед катастрофой вертолет попал в снежный вихрь.
Ночью 28 февраля на территории нефтебазы Роснефти в российском Туапсе прогремели взрывы и произошел пожар.
Также сегодня, 28 февраля, аэропорт Санкт-Петербурга Пулково закрывали из-за неизвестного летательного объекта в небе.
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