У Кремля было как минимум два плана по управлению Украиной после захвата — УП

Февраль, 28 в 8:52

В начале полномасштабного вторжения РФ имела по меньшей мере два политических плана по управлению Украиной после захвата.

Об этом пишет Украинская правда.

Первый был связан с ближайшим к российскому диктатору Владимиру Путину человеком в Украине — его кумом Виктором Медведчуком.

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Во времена президентства Петра Порошенко Медведчук был главным переговорщиком с Кремлем и занимался обменом пленных. В то же время при Зеленском переговоры с россиянами перетянул на себя глава ОП Андрей Ермак, а Медведчук оказался под следствием.

— По состоянию на начало 2022 года тогда еще нардеп от ОПЗЖ Медведчук находился в Киеве под круглосуточным домашним арестом по подозрению в государственной измене. За последние годы в Украине его телеканалы выключили из эфиров, СНБО ввел персональные санкции в отношении него и его жены Оксаны Марченко. Кроме того, ему выдвинули ряд подозрений относительно возможного сотрудничества с оккупантами и организации угольных схем, — говорится в сообщении.

Как пишет УП, еще за месяц до российского вторжения один влиятельный депутат ОПЗЖ шутил, что Медведчук “просто ждет Путина”.

Так, в конце февраля 2022-го Медведчук вел себя странно, рассказывают люди из круга его общения. Он убеждал депутатов из его группы в Раде, что вторжения не будет. Сама же его жена Марченко приехала на границу с Беларусью с намерением выехать из Украины 18 числа.

23 февраля он попереносил встречи со своими соратниками, а 24 февраля перестал выходить на связь. Он появился в партийном чате ОПЗЖ лишь один раз — на третий день вторжения, 26 февраля. В тот день депутаты фракции Медведчука, которые остались в Киеве, собрались исключить Илью Киву из своих рядов из-за публичной поддержки российской агрессии. И кум Путина пытался их убедить, что этого делать не надо.

Планом Б для Москвы был беглый президент Виктор Янукович.

Так, 30 декабря 2021 года стало известно, что Янукович хочет вернуть статус президента. Он решил подать иск в ОАСК с требованием признать, что ВР не имела полномочий, чтобы принимать акт о самоустранении президента.

Позже Янукович дополнил свои претензии еще одним иском, где говорилось о том, что Рада не имеет права лишать звания президента вне процедуры импичмента. У него же парламент отобрал право называться президентом простым постановлением.

— Адвокаты Януковича оказались на удивление умными. Они пошли в ОАСК оспаривать не решение Рады, а вопрос процедуры. Это и была юридическая лазейка. И если бы ОАСК признал процедурные нарушения, следствием было бы признание недействительным решения парламента, — пояснил УП один из ключевых юристов команды Зеленского.

На момент вторжения российских войск в Украину иски Януковича действительно оставались в ОАСК нерассмотренными. В то же время 2 марта 2022 года, когда борт с Януковичем был в Минске, его судебные жалобы приобрели совершенно новое звучание.

Чтобы не дать судьям ОАСК принимать какие-либо решения, в тот же день 2 марта Государственная судебная администрация отключила суд от доступа к реестру судебных решений. Ситуация была настолько опасной, что для блокирования суда в ОПУ подключили СБУ, добавляют в издании.